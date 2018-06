Im Nettetal bei Plaidt (Kreis Mayen-Koblenz) hat am Donnerstagabend die Erde leicht gebebt. Nach Angaben des Landesamtes für Geologie und Bergbau in Mainz hatte der Erdstoß gegen 23.30 Uhr eine Stärke von 2,3. Das sei in dieser Region nichts Ungewöhnliches, sagte Obergeologierat Bernd Schmidt vom Landesamt am Freitag. „Dort wackelt es eigentlich jede Woche.“ Grund dafür sei eine etwa 15 Kilometer lange Bruchzone, die sogenannte Ochtendunger Störung. Schäden entstünden bei solch leichten Beben nicht. Über das Beben hatte zuvor der Radiosender RPR1. berichtet.

In diesem Jahr habe es in der Gegend bereits zwei weitere Beben mit einer Stärke von etwa 2,7 gegeben. Dem jüngsten Beben vom Donnerstagabend folgte dem Landesamt zufolge noch ein ...

