Leiche von Lolita Brieger vermutlich gefunden

Trier/Frauenkron (dpa/lrs) – Das Schicksal der seit knapp drei Jahrzehnten vermissten Lolita Brieger ist nach Polizeiangaben mit hoher Wahrscheinlichkeit geklärt. Man könne «relativ sicher sein», dass es sich bei am Mittwoch auf einer ehemaligen Mülldeponie im nordrhein-westfälischen Frauenkron gefundenen Kleidungsstücken um Kleidung der verschwundenen Frau handele, sagte Polizei-Einsatzleiter Wolfgang Schu.

Foto: Marius Becker – DPA

Beamte hatten dort am Vormittag «ein mit Folie umhülltes Paket» in der Erde gefunden, in dem Knochen und Kleidungsstücke waren. Letztendliche Gewissheit könne aber erst ein DNA-Test geben, sagte Schu. Das Ergebnis werde in den kommenden Tagen erwartet. Die 18-Jährige war vor 29 Jahren spurlos in der Eifel verschwunden.

Ein Zeuge, der dem mutmaßlichen Mörder bei der Beseitigung der Leiche im November 1982 geholfen haben will, hatte die Ermittler Anfang September zu der Müllhalde im Kreis Euskirchen geführt. Briegers damaliger Freund sitzt seit dem 9. September wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Trierer Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er seine schwangere Freundin damals ermordet hat. Der 50-Jährige schweigt bislang.

Für die Suche in einem alten Steinbruch hatte die Polizei den kompletten Boden eines rund zwei Tennisplätze großen Geländes bewegt, geharkt und von Leichenspürhunden abschnüffeln lassen. Der Zeuge hatte ausgesagt, die Tote sei in Folie gewickelt gewesen. «Ich bin froh, dass wir am letzten Tag noch fündig geworden sind», sagte Schu.