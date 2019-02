Für den schnellen Austausch von Lehrern, Schülern und Eltern sollen WhatsApp oder Facebook in Rheinland-Pfalz außen vor bleiben. Sofern der Einsatz eines Messenger-Dienstes von Lehrkräften für nötig erachtet wird, sollen nur Dienste europäischer Anbieter verwendet werden, die eine Verschlüsselung über den gesamten Kommunikationsweg gewährleisten – so heißt es in einem gemeinsamen Leitfaden des Bildungsministeriums und des Landesdatenschutzbeauftragten in Mainz.

„WhatsApp darf nicht für unterrichtliche Zwecke und in anderen schulischen Zusammenhängen verwendet werden“, erklärte ein Sprecher des Bildungsministeriums. Als denkbare Alternativen nannte er Threema, Telegram oder Signal. Diese Linie erstreckt ...

