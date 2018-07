Bei fast jeder dritten Kontrolle in rheinland-pfälzischen Gaststätten haben Lebensmittelprüfer im vergangenen Jahr etwas zu nörgeln gehabt. Bei 12 808 Kontrollbesuchen in Betrieben gab es 3800 Mal einen Grund oder mehrere Gründe zur Beanstandung, teilte das Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Das war ein Anteil von knapp 30 Prozent. Die Prüfer begutachten Lokale, Imbissbuden und Stände auf Festen anhand bestimmter Kriterien. Dazu zählen unter anderem der hygienische Zustand, die bauliche Situation und die Pflicht zur Dokumentation wie etwa die Kennzeichnung von Speisen.

