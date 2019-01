Es war ein Verbrechen, das in die Geschichte einging: Vor 50 Jahren, am 20. Januar 1969, drangen zwei bewaffnete Männer in ein Munitionsdepot der Bundeswehr in Lebach im Saarland ein, töteten vier Soldaten und verletzten einen weiteren schwer. „Das war damals ein absoluter Schock“, sagt Oberstleutnant Thomas Dillschneider vom Landeskommando Saarland in Saarlouis. Das Schicksal der getöteten Soldaten bewege Soldaten heute noch – und sei auch in der Bevölkerung noch präsent. Bei einer Gedenkveranstaltung in der Kaserne in Lebach wird am 21. Januar an die jungen Opfer erinnert.

Die Täter hatten neben etlichen Waffen mehr als 1000 Schuss Munition gestohlen. Diese wollten sie später einsetzen, um bei weiteren Anschlägen und Entführungen Druck auszuüben. Mit dem erpressten Geld planten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.