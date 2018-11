Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern unternimmt in der 3. Liga einen erneuten Anlauf, die Lücke zu den Spitzenplätzen zu schließen. Im Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock soll am Samstag (14.00 Uhr) auch Wiedergutmachung für die überraschende 0:2-Heimniederlage gegen Energie Cottbus betrieben werden. Drei Zähler fehlen den Pfälzern derzeit zum Relegationsplatz drei. Gegen den zwei Punkte besseren Konkurrenten von der Ostsee erwartet FCK-Trainer Michael Frontzeck eine schwierige Partie. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Rostock gehört zu den besten Mannschaften in der 3. Liga“, erklärte der 54-Jährige am Donnerstag.

„Die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen stetig gesteigert. Eine Niederlage, wie gegen Cottbus, müssen wir dann auch akzeptieren“, sagte Frontzeck ...

