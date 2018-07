Lautern schlägt 1860 zum Auftakt mit 1:0

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einem Sieg in die erste Drittliga-Saison seiner Vereinsgeschichte gestartet. Die Pfälzer bezwangen am Samstag vor 41 324 Zuschauern Regionalliga-Aufsteiger TSV 1860 München mit 1:0 (0:0) und feierten nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga einen Start nach Maß. Das entscheidende Tor für das rundum veränderte Team von Trainer Michael Frontzeck erzielte Janek Sternberg erst in der 88. Minute. Er konnte nach einer mustergültigen Vorlage von Stürmer Lukas Spalvis freistehend im Strafraum einschießen.

Zuvor hatten Spalvis (56.) und Christoph Hemlein (58.) bereits große Chancen vergeben, den FCK vor erstligawürdiger Kulisse in Führung zu bringen. Die Gastgeber machten bei dem verdienten Auftakterfolg in der ...

