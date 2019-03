Marhausen(dpa/lrs). Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 54-Jährige mit seinem Sattelzug am Mittwochmorgen unerwartet auf der Bundesstraße B414 bei Marhausen nach links von der Fahrbahn ab. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, befand sich nach Angaben eines Sprechers aber außer Lebensgefahr.

Die B 414 war für die Bergung des Sattelzuges in dem Streckenabschnitt zwischen Kroppach und Müschenbach auch noch am frühen Nachmittag voll gesperrt. Der Zugverkehr war am Mittag wieder freigegeben ...