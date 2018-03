Lastwagenfahrer bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Weinsheim

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag auf der Bundesstraße 41 nahe Weinsheim (Kreis Bad Kreuznach) einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizei wurde der 50-Jährige im Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der Mann prallte offenbar ungebremst auf einen Lkw der Straßenmeisterei, der auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt war. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Fahrzeug der Straßenmeisterei befand sich niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 350 000 Euro.