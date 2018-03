Aus unserem Archiv

Montabaur

Ein mit heißem Bitumen beladener Lastwagen hat auf der Autobahn Trier-Koblenz (A48) am Dienstag seine Ladung verloren. «Alle drei Fahrstreifen sind dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden», teilte die Polizei in Koblenz mit. Die Autobahn musste zwischen den Anschlussstellen Höhr-Grenzhausen und Bendorf/Neuwied für die Reinigung komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf etwa acht bis zehn Kilometern Länge.