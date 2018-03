Langeraks Patzer führt Saarbrücken zu 2:1-Sieg bei Dortmund II

Aus unserem Archiv

Dortmund

Borussia Dortmund II hat am Samstag in der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (0:1) verloren. Marius Laux erzielte die Führung, nachdem er Torhüter Mitchell Langerak nach einem Rückpass den Ball vom Fuß nahm und ins leere Tor vollendete (8.). Tim Stegerer (63.) erhöhte vor 3150 Zuschauern. In der Schlussphase kam Dortmund noch einmal auf. Zunächst hielt Gäste-Torhüter Enver Marina einen Foulelfmeter von Marcel Halstenberg (76.). Eine Minute später verkürzte Kerem Demirbay (77.) per Distanzschuss. Am Ende blieb es bei Saarbrückens zweitem Saisonsieg, das sich in der Tabelle an Dortmund vorbei ins Mittelfeld verbessert.