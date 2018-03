Landwirtschaftskammer rechnet mit schlechterer Ernte als 2011

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach/Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Bauern werden in diesem Jahr nach Ansicht der Landwirtschaftskammer weniger Getreide einfahren als 2011. Trotz guter Erträge in der Pfalz falle die Erntebilanz wegen Frostschäden und Regen durchwachsen aus, berichtete die Kammer am Donnerstag in Bad Kreuznach. Nach Frostschäden vom Februar habe rund ein Fünftel des Wintergetreides im Frühjahr umgepflügt und Sommergetreide nachgesät werden müssen. Im Hunsrück und in der Eifel liege das Getreide vielfach am Boden. Dort laufe die Ernte schleppend. In Rheinhessen und überwiegend in der Pfalz ist die Getreideernte nach Angaben der Kammer dagegen abgeschlossen.