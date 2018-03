Landwirtschaft: Mindestlohn verändert Anbauarten und Sorten

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Die Einführung des Mindestlohns in der Landwirtschaft lässt arbeitsintensive Sorten auf den Äckern in Rheinland-Pfalz verschwinden und treibt den Einsatz von Maschinen voran. Zucchini werde er in diesem Jahr keine mehr anbauen, sagte etwa Johannes Zehfuß, Gemüsebauer und Vizepräsident im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Bis zu 70 Prozent der Kosten bei dem Gemüse seien Lohnkosten – und diese stiegen seit 2015 stetig. Ähnlich sehe es bei Radieschen, Schalotten und Spargel aus; auch diese Sorten würden von den Landwirten nun weniger angebaut.

Im Norden von Rheinland-Pfalz rechnet Obstbauer Franz Josef Schäfer vor, dass er seit der Einführung des Mindestlohns den Erntehelfern im Schnitt 60 bis 70 Prozent mehr Lohn bezahlt. In der ...

