Landwirte bauen auf immer weniger Fläche Baumobst an

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Rheinland-pfälzische Landwirte bauen immer weniger Baumobst für den Verkauf an. In den vergangenen 30 Jahren schrumpften die Flächen dafür nach Zahlen des Statistischen Landesamts um etwa 35 Prozent. «Der einst in Rheinland-Pfalz bedeutende Sauerkirschenanbau ging zwischenzeitlich auf nur noch 617 Hektar zurück», berichteten die Statistiker am Freitag in Bad Ems. Das entspricht einem Minus von etwa 77 Prozent. Ein Grund: Die hellroten Früchte ließen sich oft nicht kostendeckend verkaufen. Dagegen ernten die Bauern auf mehr Flächen Süßkirschen, Pflaumen, Zwetschgen und Renekloden als noch Anfang der 1980er Jahre.