Landtagspräsident Mertes wird Ehrenbürger der Region Burgund

Mainz

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Joachim Mertes ist zum Ehrenbürger der französischen Partnerregion Burgund ernannt worden. Er bekam die Auszeichnung von Francois Patriat, dem Präsidenten des Regionalrates von Burgund, in Dijon überreicht, wie der Landtag in Mainz am Dienstag mitteilte. Beide Regionen feierten dort den 50. Jahrestag ihrer Partnerschaft. «Eine hohe Auszeichnung für mich persönlich, eine Bestätigung der erfolgreichen Zusammenarbeit beider Regionen», erklärte Mertes. Der neue Ehrenbürger bekam ein Replikat des Siegels Karls des Kühnen, Herzog von Burgund und Luxemburg. Mertes trägt bereits die Ehrenbürgerwürde der polnischen Partnerregion Oppeln.