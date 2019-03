Kunst kann nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD) einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung zwischen Politik und Öffentlichkeit leisten. „Als Landtag nutzen wir gerne unterschiedlichste Wege, um über aktuelle landespolitische Themen zu informieren und für Politik zu begeistern“, erklärte Hering zu der im Herbst geplanten Ausstellung „Bewegte Zeiten“. Die daran mitwirkende Künstlerin Kirsten Kötter unterstütze dieses Ziel „auf eine ganz besonders originelle und innovative Art und Weise“.

Die in Wiesbaden lebende Malerin nahm im Februar an Sitzungen des Landtags teil und hielt ihre Eindrücke von Debatten mit Aquarellfarben fest. An der Ausstellung wirkt außerdem der südhessische Bildhauer ...