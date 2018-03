Landtags-Fraktionen zu AfD: Verfassungsfeindliche Tendenzen

Mainz (dpa/lrs) – Die drei Ampel-Fraktionen und die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag sehen bei der AfD verfassungsfeindliche Tendenzen. Während einer Debatte über die Forderung der Länder nach einem Ausschluss der rechtsextremen NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung sagte die CDU-Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros am Mittwoch, man sehe und höre eine andere Partei in Deutschland, „die durchaus sich in diese Nähe wieder begibt“. Sie verwende Begriffe und geriere sich in einer Art und Weise, wie man es nur aus der NPD kenne. Kritik kam auch aus SPD, FDP und Grünen. Die AfD wies die Vorwürfe als Diskreditierung zurück. „Uns haben alle VS(Verfassungsschutz)-Behörden bescheinigt, dass die AfD weit davon entfernt ist, von Extremisten beeinflusst oder gar gesteuert zu werden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger.

Tagesordnung Landtag Rheinland-Pfalz

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.