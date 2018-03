Aus Respekt für den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann hat der rheinland-pfälzische Landtag seine für den Tag der Beisetzung vorgesehene Plenarsitzung gestrichen. Der Ältestenrat des Parlaments beschloss am Dienstag nach Angaben eines Sprechers, das zunächst auf zwei Tage angesetzte Plenum auf einen Tag zu konzentrieren. Die Sitzung am Donnerstag nächster Woche soll dann mit einer Gedenkminute für den Geistlichen beginnen. Die sonst übliche Fragestunde entfällt, zur Aktuellen Debatte können alle fünf Fraktionen ein Thema benennen. Der frühere Mainzer Bischof starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren; am Mittwoch nächster Woche wird eine Totenmesse im Dom gehalten, bevor der Leichnam in der Westkrypta des Doms beigesetzt wird.

