Landtag gedenkt Ex-Ministerpräsident Wagner

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische Landtag hat dem gestorbenen Ministerpräsidenten Carl-Ludwig Wagner gedacht. «Wir danken Carl-Ludwig Wagner für den Einsatz, den er uns gezeigt hat», sagte Landtagspräsident Joachim Mertes (SPD) am Mittwoch in Mainz. Er bescheinigte Wagner Sachlichkeit, Seriosität und Augenmaß. Der Ex-Regierungschef war Ende vergangenen Woche im Alter von 82 Jahren gestorben. Zwischen 1988 und 1991 war er Regierungschef. Der bislang letzte CDU-Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war nach dem Rücktritt von Bernhard Vogel, der als Landesvorsitzender der CDU abgewählt worden war, in das Ministerpräsidentenamt gekommen. Er war zuvor einige Jahre lang auch Justiz- und Finanzminister.