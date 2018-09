Der rheinland-pfälzische Landtag hat seine Regeln für die Bildung einer Fraktion verschärft. Der von SPD, CDU, FDP und Grünen beantragten Änderung der Geschäftsordnung stimmte das Plenum am Mittwoch einstimmig zu. Fortan braucht es nun wie in mehreren anderen Bundesländern auch mindestens fünf Abgeordnete, die derselben in den Landtag gewählten politischen Partei angehören, um eine Fraktion zu bilden. Bislang hatte es in Paragraf acht der Geschäftsordnung geheißen, dass sich Abgeordnete derselben Partei zu einer Fraktion zusammenschließen können – es genügten also zwei Parlamentarier.

Der Schritt erfolgt nur einen Tag, nachdem die AfD-Fraktion ihr Mitglied Jens Ahnemüller wegen rechtsextremer Kontakte mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen hatte. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, sagte, die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.