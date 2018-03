Landfrauen schuften für Fernsehreihe „Lecker aufs Land“

Aus unserem Archiv

Fischerbach (dpa/lsw) – Fünf Jahre nach ihrem Start bringt die Fernsehreihe „Lecker aufs Land“ vier Spezialausgaben auf den Bildschirm. Vier Landfrauen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stellen sich erstmals einer „Hofmeisterschaft“, sagte eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR) bei Dreharbeiten in Fischerbach im Schwarzwald. Sie müssen sich in bäuerlichen Tätigkeiten wie dem Brotbacken beweisen oder Schafe scheren. Start des vierteiligen Spezials ist am Mittwoch, 20.15 Uhr, im SWR Fernsehen. Die drei weiteren, jeweils 45-minütigen Episoden laufen in den darauffolgenden Wochen, immer mittwochs ums 20.15 Uhr.