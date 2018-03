Landesregierung offen für Wohnsitzregelung bei Flüchtlingen

Niedrige Mieten machen Pirmasens für anerkannte Asylbewerber attraktiv. Integrationsministerin Spiegel erwägt deswegen eine Lösung, die den Zuzug einschränkt. Eine generelle Wohnsitzauflage soll es nicht geben.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU).

Mainz (dpa/lrs). Angesichts eines vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen nach Pirmasens zeigt sich die Landesregierung offen für eine Regelung zur Steuerung der freien Wohnungswahl von anerkannten Asylbewerbern. Dazu werde es im Februar ein Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden geben, kündigte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Donnerstag im Landtag an.

Pirmasens ist wegen der niedrigen Mieten besonders attraktiv für anerkannte Asylbewerber. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU) hat deswegen die Einführung der Wohnsitzauflage gefordert, so dass Menschen mit anerkanntem Asylstatus ihren Wohnort nicht mehr frei wählen können. Matheis ist auch Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz.

Die flächendeckende Einführung der Wohnsitzauflage sei nicht geplant, sagte Spiegel der Deutschen Presse-Agentur. Pirmasens sei eine Ausnahme. In anderen Städten und Landkreisen seien keine signifikanten Missstände oder Zuzugsbewegungen festgestellt worden. Anhand der vorliegenden Daten werde die Situation mit dem Städtetag und dem Landkreistag geprüft und überlegt, ob eine für alle Kommunen angemessene Regelung eingeführt werden solle. Dabei sei auch darauf zu achten, dass „den hier lebenden Schutzberechtigten keine unnötigen Beschränkungen auferlegt werden“.

Eine Einführung der Wohnsitzauflage sei notwendig, um die Bildung von Parallelgesellschaften zu verhindern, sagte der integrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Adolf Kessel. Auch werde so eine bessere Verteilung von Integrationsaufgaben ermöglicht.

Bei der Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen plädierte Kessel für ein abgestuftes Verfahren mit einer medizinischen Untersuchung als letzter Möglichkeit. Die AfD forderte in einem von allen anderen Fraktionen abgelehnten Antrag eine generelle medizinische Altersuntersuchung von allen jungen Flüchtlingen, wenn „es sich bei diesen nicht zweifelsfrei um Kinder ... handelt“ und keine Ausweise vorgelegt werden. Dies würde dem Land Einsparungen in Millionenhöhe bringen, sagte der AfD-Abgeordnete Michael Frisch.

In der Debatte über den AfD-Antrag stellte Integrationsministerin Spiegel das Ergebnis einer Befragung aller 41 Jugendämter vor. Demnach führte die Überprüfung der Altersangaben im vergangenen Jahr in jedem vierten Fall zu einer Korrektur. In 16 Prozent der Fälle seien die Menschen entgegen der eigenen Angabe als volljährig eingestuft worden, sagte Spiegel. „In neun Prozent der Fälle stellte sich jedoch heraus, dass sie noch jünger waren als angenommen.“

Das Ministerium hatte die Erhebung nach dem gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Mädchens am 27. Dezember in Kandel gestartet. Der mutmaßliche Täter, der ehemalige Freund des Mädchens, ist in Frankfurt am Main als 15-jähriger minderjähriger Flüchtling eingestuft worden. Nachdem Zweifel am Alter aufgekommen waren, wird jetzt das tatsächliche Alter des inhaftierten Beschuldigten ermittelt.

Die Befragung der Jugendämter ergab, dass die jungen Flüchtlinge ihr Alter in 59 Fällen mit Ausweisen belegen konnten. In 455 Fällen kam es zu einer „qualifizierten Inaugenscheinnahme“ durch Experten der Jugendämter. Nachdem auch dann noch Zweifel bestanden hatten, wurde im vergangenen Jahr in acht Fällen eine medizinische Altersuntersuchung vorgenommen. Spiegel betonte, dass aber auch dann keine punktgenaue Altersfeststellung möglich sei.