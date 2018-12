Landesregierung: Keine offizielle Anfrage für Trump-Besuch

Mainz/Kallstadt (dpa/lrs) – Der Landesregierung in Mainz liegt bisher keine offizielle Anfrage für einen möglichen Besuch von US-Präsident Donald Trump in Rheinland-Pfalz vor. Das teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Freitag mit. Zuvor hatte US-Botschafter Richard Grenell in Berlin erzählt, Trump wolle nach Deutschland kommen und auch Kallstadt besuchen, den Heimatort seiner Vorfahren. „Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will“, sagte der Diplomat am Donnerstagabend.

Trumps Großeltern väterlicherseits stammten aus Kallstadt (Kreis Bad Dürkheim). Trump war noch nie in dem Ort mit etwa 1200 Einwohner. Der Ortsbürgermeister von Kallstadt, Thomas Jaworek (CDU), sagte, ihm sei kein ...

