Die schweren Unwetter Ende Mai bis Anfang Juni haben in Eifel, Hunsrück und Pfalz nach Einschätzung der Behörden Schäden von mehreren Millionen Euro verursacht. Bisher gebe es noch keine komplette Sammlung der Schäden, sagte Innenstaatssekretär Günter Kern (SPD) am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss in Mainz. Als erste schnelle Hilfe werde das Ministerium Geld zur Verfügung stellen. Die Höhe werde noch geprüft. Der Staatssekretär sprach von insgesamt einem Todesopfer bei einem Verkehrsunfall.

Am 27. Mai waren in der Verbandsgemeinde Herrstein (Kreis Birkenfeld) rund 360 Häuser überflutet worden, darunter ein Altenheim und eine Feuerwache. Rund 50 Privatautos wurden zerstört. Bei den Unternehmen Effgen ...

