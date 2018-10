Wegen Abrissarbeiten in der Nachbarschaft muss das Landesmuseum in Mainz eine Abteilung vorläufig räumen. Die Erschütterungen durch die Arbeiten am nahen historischen Eltzer Hof seien bis in das Museum zu spüren, teilte dieses am Montag mit. Besonders für die Kunstwerke der Abteilung Barock – darunter Gemälde, Porzellane und Möbel – stellten sie eine Gefahr dar. Die Stücke würden nun verpackt und kommen entweder ins Depot oder in andere Teile des Museums. Voraussichtlich kann die Barock-Abteilung im März 2019 wieder geöffnet werden. Die anderen Ausstellungsräume sowie die Sonderausstellung zu Max Slevogt sind davon nicht betroffen.

Das barocke Adelspalais Eltzer Hof war an ein Immobilienunternehmen verkauft worden, das es nun umgestaltet und Teile abreißt.

