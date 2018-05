Landesamt: Altenheim muss keinen Wohnbereich schließen

Frankenthal/Mainz (dpa/lrs) – Ein wegen des Vorwurfs mangelnder Betreuung von Bewohnern in die Kritik geratenes Altenheim in Frankenthal kann nun mit einem neuen Konzept weiter arbeiten. Es solle zeitnah umgesetzt und im Anschluss unangekündigt geprüft werden, teilte eine Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung am Dienstag mit. Ursprünglich hatte die Behörde angeordnet, einen von drei Wohnbereichen zu schließen. Dies stellte sich jedoch als unmöglich heraus. Viele der Bewohner hätten Demenz, fänden sich nicht mehr zurecht oder weigerten sich umzuziehen. Auch Angehörige hatten gegen den Beschluss protestiert. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ (Mainz) darüber berichtet.

Das neue Konzept sieht vor, die Bewohner auf einem Flügel zusammenzulegen und mehr eigene Mitarbeiter für deren Betreuung einzusetzen. Für die gesamte Einrichtung gilt ein Aufnahmestopp bis zum 30. Juni, ...

