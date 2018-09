Immer mehr Menschen brauchen Pflege, doch Pflegekräfte werden dringend gesucht. Rheinland-Pfalz will mehr Nachwuchs dafür gewinnen und baut dafür ein Landesprojekt zur Ausbildung aus. Schon während der Schulzeit soll das Interesse an Pflegeberufen geweckt werden – und zwar in der Praxis mit Hilfe von Azubis von Pflegeschulen. Seit Ende 2016 wurden mit diesem Modell 20 Netzwerke zwischen Schulen, Pflegeeinrichtungen und Pflegeschulen auf den Weg gebracht. Im zweiten Schritt wird die Zahl der Netzwerke nun fast verdoppelt, um die Azubizahlen zu steigern. Am Mittwoch startete eine Kooperation zwischen der Universitätsmedizin Mainz, Schulen und einem Seniorenheim des Deutschen Roten Kreuzes in Ingelheim.

„Die Bedeutung der Mitarbeiter in der Pflege kann kaum überschätzt werden“, sagte der Vorstandschef der Unimedizin, Norbert Pfeiffer. Dort werden unter anderem Gesundheitspfleger, Kranken- und Kinderkrankenpfleger ausgebildet. Pfeiffer hält das ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.