Land und Verbände wollen Diskriminierung eindämmen

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rot-grüne Landesregierung und mehrere Verbände wollen verstärkt gegen Diskriminierung in Rheinland-Pfalz vorgehen. Dazu schlossen sich zwölf Institutionen zum «Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz» zusammen. «Wir wollen gemeinsam deutlich machen, dass Vielfalt ein gesellschaftlicher Gewinn ist», berichtete Familienministerin Irene Alt (Grüne) am Mittwoch in Mainz.