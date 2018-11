Land testet Elektrofahrzeuge in Forstwirtschaft

Emmelshausen (dpa/lrs) – Ökologisches Fahren für die Forstwirtschaft: Rheinland-Pfalz hat in mehreren Waldgebieten den Einsatz von Elektrofahrzeugen getestet. „Als erster staatlicher Forstbetrieb liefert Landesforsten Rheinland-Pfalz die Initialzündung für elektrisch betriebene Fahrzeuge im Wald“, teilte das Forstministerium in Mainz am Dienstag mit. An diesem Donnerstag (22. November) würden die Testergebnisse in Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis Forstleuten mehrerer Bundesländer vorgestellt. Mit der Herstellerin der E-Fahrzeuge, der Deutschen Post, werde besprochen, ob ihre Ingenieure die besonderen Anforderungen im Wald umsetzen könnten.

Nach früheren Angaben von Landesforsten Rheinland-Pfalz lobte beispielsweise der Förster Jürgen Weis das Streetscooter-Modell „Work“ mit offener Ladefläche: „Man hört nichts, riecht nichts, schont die Umwelt und spart Geld.“ Schon ...

