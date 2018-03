Krankenhäuser müssen künftig mit Sanktionen rechnen, wenn sie die bundesweiten Qualitätsstandards nicht erfüllen. Mit dieser Ankündigung setzte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag den Grundton in der ersten Beratung des Landtags über einen Gesetzesentwurf der Landesregierung für eine Änderung des Landeskrankenhausgesetzes. „Werden die Kriterien nicht erfüllt, dürfen sie nicht in den Landeskrankenhausplan aufgenommen werden.“ Das Land werde aber auch künftig seine eigene Planungshoheit wahren und könne eigene Qualitätsanforderungen bestimmen.

Der Landeskrankenhausplan bestimmt über die Landesmittel für einzelne Investitionsprojekte sowie eine Pauschalförderung für alle Kliniken; insgesamt sind das in diesem Jahr 143 Millionen Euro. Der Gesetzentwurf setzt die neuen Regelungen ...

