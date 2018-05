Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat den jüdischen Gemeinden im Land größtmöglichen Schutz vor Antisemitismus zugesagt. „Da geht eine große Angst um in Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz“, sagte Lewentz am Dienstag bei einer Tagung über Rechtsextremismus und Islamismus in Mainz. „Wir versuchen wirklich, alles Mögliche zu tun, damit die Institutionen, Synagogen, die Versammlungsräumlichkeiten geschützt werden. (...) Da werden wir jetzt noch ein Stück enger zusammenarbeiten.“ Gegen Antisemitismus und Fremdenhass dürfe es nicht nur die Forderung nach schärferen Regeln geben, auch Prävention sei sehr wichtig.

Der Innenminister, der auch SPD-Landesvorsitzender ist, warf der AfD teils extreme Positionen vor. Es gebe in Deutschland neue Strömungen wie Pegida, die Reichsbürgerbewegung, die „Identitäre Bewegung“, sagte Lewentz. „Wir haben ...

