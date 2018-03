Land meldet Rettungsbeihilfe für Nürburgring GmbH an

Rheinland-Pfalz hat für die klamme Nürburgring GmbH eine Rettungsbeihilfe zur Genehmigung bei der EU-Kommission angemeldet. Es gehe um eine zeitlich befristete Stundung von Zinsen für das 330-Millionen-Euro-Darlehen der landeseigenen Investitions- und Strukturbank, teilte das Infrastrukturministerium am Freitag in Mainz mit. Außerdem wolle das Land der Nürburgring GmbH ein bereits in den Doppelhaushalt 2012/2013 eingestelltes Gesellschafterdarlehen gewähren. Nach Informationen aus dem politischen Mainz soll es dabei um insgesamt rund 13 Millionen Euro gehen.

Eifel: Nürburgring Der Ausbau des Nürburgrings sollte komplett privat finanziert werden, allerdings wurde kein Investor gefunden. Trotzdem zahlte Rheinland-Pfalz das Projekt vorläufig aus Steuergeldern, sodass mit dem Bau begonnen werden konnte. Inzwischen sind um die 350 Millionen Euro an Steuergeldern in das Freizeit- und Erlebniszentrum geflossen. Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) trat am 7. Juli 2009 zurück. Er wollte den Ausbau über spekulative Fonds, Liechtensteiner Konten und unbekannte Geschäftspartner in Dubai finanzieren. Foto: DPA

Die größtenteils landeseigene Besitzgesellschaft Nürburgring GmbH ist nach Aussage der rot-grünen Landesregierung wegen ausstehender Pacht in ihre angespannte Lage geraten. Den privaten Betreibern wurde daher gekündigt. Derzeit verhandeln sie mit dem Land über ein Schiedsverfahren. Beide Seiten wollen einen teuren jahrelangen Gerichtsprozess vermeiden. Scheitert der Rettungsversuch in Brüssel, droht der Nürburgring GmbH nach Einschätzung von CDU-Fraktionsvize Alexander Licht die Pleite.

Ohnehin prüft die EU-Kommission bereits wegen beihilferechtlicher Zweifel staatliche Finanzspritzen von mehr als einer halben Milliarde Euro am kriselnden Nürburgring. Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) kündigte kürzlich schon an, es sei eine neue Regelung entwickelt worden, «die sicherstellt, dass die Nürburgring GmbH weiter lebens- und zahlungsfähig ist, ohne dass neues Geld reinfließt». Diese sei mit dem EU-Recht vereinbar. Der Freizeitpark am Nürburgring gilt als überdimensioniert und leidet unter Besuchermangel.