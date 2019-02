Vom Dorfleben bis zur Unterwelt: Rheinland-Pfalz fördert 13 kommunale Tourismusprojekte im Land. Sie wurden von einem Bewertungsausschuss mit Vertretern aus Politik, Touristikern, Wirtschaft, Architektenkammer und Kulturschaffenden ausgewählt und erhalten jeweils bis zu 150 000 Euro, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Es gibt acht Prämierte in der Kategorie Land, zwei in der Kategorie Stadt und drei mit einem Sonderpreis „Digitalisierung“. Insgesamt fließen den Angaben zufolge rund zwei Millionen Euro aus Fördermitteln von Land und EU.

Es gehe darum, touristisches Profil zu schärfen, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). „Wir wollen auf Individualität setzen, die spielt heute eine große Rolle.“ Bei der Auswahl sei darauf geachtet worden, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.