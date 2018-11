Angesichts von Islamismus-Vorwürfen gegen eine muslimische Kita in Mainz droht Rheinland-Pfalz dem Träger mit dem Entzug der Betriebserlaubnis. Der Präsident des Landesamts für Soziales und Jugend, Detlef Placzek, sagte am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags, es gebe Hinweise auf Kontakte des Trägers zur Muslimbruderschaft und zur salafistischen Bewegung. Deshalb sei der Arab-Nil-Rhein-Verein angeschrieben worden, um Stellung zu nehmen. „Hass hat in unseren Kitas nichts zu suchen“, warnte Placzek. Der Verein habe die Vorwürfe bisher stets erst im Nachhinein eingeräumt und sich dann davon distanziert.

Das Land will zudem die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Mainzer Muslime beim islamischen Religionsunterricht in Mainzer Schulen einstellen, wenn er nicht den Arab-Nil-Rhein-Verein ausschließt oder den Kontakt ruhen lässt. „Das ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.