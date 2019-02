Lambrecht: Justiz erwartet Gutachten der Rechtsmedizin

Frankenthal (dpa/lrs) – Gut zwei Wochen nach einem Brand mit fünf Toten im pfälzischen Lambrecht wartet die Staatsanwaltschaft weiter auf eine Stellungnahme des rechtsmedizinischen Instituts in Mainz. Von dem Gutachten erhofft sich die Justiz unter anderem Aufklärung bei der Frage, ob montierte Rauchmelder den Tod der fünf polnischen Staatsbürger hätten verhindern können. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Die drei Männer und zwei Frauen waren den Ermittlungen zufolge zum Zeitpunkt der Unglücks stark betrunken. Der Brand am 7. Februar war mit großer Sicherheit durch Tabakreste im Müll ausgelöst worden.

Nach Angaben der Behörden waren in der Wohnung keine Rauchmelder verbaut gewesen. Es sei aber eine Kiste mit originalverpackten Meldern sowie ein ausgepackter Melder gefunden worden, hieß es.Die Staatsanwaltschaft muss ...

