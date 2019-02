Lafontaine: Europa droht gefährliche Destabilisierung

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach der Aufkündigung des INF-Vertrags zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen durch die USA hat Linke-Politiker Oskar Lafontaine vor einem neuen Wettrüsten in Europa gewarnt. Der Schritt führe „zu einer für Europa gefährlichen Destabilisierung“, sagte Lafontaine bei einer Friedenskundgebung der linken Sammlungsbewegung „Aufstehen“ im Saarland am Donnerstag in Saarbrücken. „Mittelstreckenraketen haben zu geringe Vorwarnzeiten. Weil Menschen und Computer Fehler machen, stand die Welt schon öfter am Rande eines atomaren Weltbrandes.“

Es sei nun zu befürchten, dass europäische Regierungen die Stationierung landgestützter US-Raketen mittragen würden, während Russland seine Raketen auf diese Raketenbasen richten werde, sagte ein Sprecher von „Aufstehen“ im Saarland. ...

