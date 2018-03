Länderübergreifende Buga: Kabinett unterstützt Bewerbung

Aus unserem Archiv

Wiesbaden/Mainz (dpa) – Eine mögliche länderübergreifende Bundesgartenschau 2031 im hessischen und rheinland-pfälzischen Teil des Welterbes Oberes Mittelrheintal hat eine weitere Hürde genommen. Das hessische Kabinett stimmte am Mittwoch der Unterstützung der Bewerbung zu, wie das Umweltministerium in Wiesbaden mitteilte. Hessen will nun Fördergelder in Höhe von maximal 6,3 Millionen Euro bereitstellen. Zudem sollen die beteiligten Kommunen, die Städte Rüdesheim und Lorch sowie der Rheingau-Taunus-Kreis, bei der Vergabe anderer Fördermittel bevorzugt werden.