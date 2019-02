Ein ertappter Ladendieb steht im Verdacht, auch zwei Brände in Hauenstein (Kreis Südwestpfalz) gelegt zu haben. Nach der Festnahme des 18-Jährigen fand die Polizei in seiner Hosentasche eigenen Angaben zufolge Reste von Grillanzünder. Außerdem sei die Kleidung angekokelt gewesen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Gefasst wurde der betrunkene Verdächtige in der Nähe eines Geschäfts, aus dem er am Montagabend Grillanzünder hatte mitgehen lassen. Kurz zuvor war in Hauenstein ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen. Noch während der Löscharbeiten wurde die Polizei wegen des Diebstahls alarmiert. Bereits am Samstag hatte in dem Ort in der Südwestpfalz der Außenbereich eines Schuhladens gebrannt.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.