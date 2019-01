Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat zur Unterstützung der demokratischen Kräfte in Kandel aufgerufen. In der politischen Auseinandersetzung mit dem „Spuk von Rechts“ in der Verbandsgemeinde sei es wichtig zu zeigen, „dass die Kräfte für Demokratie und Freiheit stärker sind“, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. In Kandel kommt es seit dem Mord an einer 15-jährigen Schülerin Ende 2017 immer wieder zu Kundgebungen politisch gegensätzlicher Gruppen. Beck nahm am Samstag an einer Veranstaltung gemäßigter Gruppierungen teil.

„Die Menschen in Kandel ermüden natürlich allmählich. Aber ich spüre auch die Entschlossenheit, zu sagen: Wir lassen uns nicht in die Lethargie hineintreiben“, betonte Beck. „Das sind starke Leute, die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.