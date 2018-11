Das Thema Heimat wird im kommenden Jahr im Mittelpunkt des Kultursommers Rheinland-Pfalz stehen. Der Begriff werde wieder sehr intensiv diskutiert und habe viele Facetten, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Montag in Mainz. Zum ersten Mal wird demnach 2019 in Simmern im Hunsrück ein Heimatfilmfestival über die Bühne gehen, das sich mit dem neuen Heimatfilm in Europa beschäftigen wird. Die Patenschaft hat der aus dem Hunsrück stammende Filmemacher Edgar Reitz übernommen. Er hatte die Region mit seiner „Heimat“-Trilogie einst weltberühmt gemacht.

Eröffnet wird der Kultursommer mit dem Motto „Heimat(en)“ am ersten Mai-Wochenende 2019 in Ingelheim. Er dauert bis 31. Oktober und bietet Veranstaltungen im ganzen Land. Nach Angaben der Organisatoren haben ...

