Der Berliner Künstler Michael Sailstorfer wird nach der Sanierung den Platz vor dem rheinland-pfälzischen Landtag gestalten. Mit seinem Entwurf „Drei Farben“ gewann Sailstorfer den Kunst-am-Bau Wettbewerb für den Platz der Mainzer Republik vor dem neuen Anbau des Deutschhauses. „Michael Sailstorfer ist ein Künstler, der sich auch mal was traut,“ sagte die Vorsitzende des Preisgerichts, Beate Kemfert, am Dienstag in Mainz. Die drei Fahnen in schwarz, rot und gelb wehten zwar für sich, seien aber auf dem Areal so angeordnet, dass sich immer wieder neue Sichtachsen ergäben.

Die Fahnenmasten der zerteilten Deutschlandfahne, die als Tore fungieren, sind etwa neun Meter hoch. Sie sollen an die Deutschland-Fahne vom Hambacher Fest erinnern, deren Original nach der Landtagssanierung wieder im ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.