Künftiger Großherzog von Luxemburg stellt Verlobte vor

Aus unserem Archiv

Luxemburg

Luxemburgs künftiger Großherzog Guillaume (30) hat am Freitag seine Verlobte – die belgische Gräfin Stéphanie de Lannoy (28) – offiziell den Würdenträgern des kleinen Landes vorgestellt. Zu dem Empfang im großherzoglichen Palast in Luxemburgs Hauptstadt kamen 40 Gäste, sagte eine Sprecherin des Hofes. Im Anschluss sollte die Verlobung bei einem privaten Mittagessen beider Familien auf Schloss Berg, der Residenz der großherzoglichen Familie, in Colmar-Berg (Kanton Mersch) gefeiert werden. Danach wollten das Paar erstmals gemeinsam vor die Presse treten.