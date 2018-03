Kündigungs-Prozess bei Krankenversicherungsdienst dauert an

Aus unserem Archiv

Koblenz

Der Rechtsstreit über die Kündigung des Ex-Chefs des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) Rheinland-Pfalz zieht sich noch mehr in die Länge. Schon seit Jahren schlägt er Wellen bis in die Landespolitik. Im laufenden Berufungsprozess eröffnet das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz nach Mitteilung vom Dienstag erneut die mündliche Verhandlung und bläst die ursprünglich am 7. Februar geplante Urteilsverkündung ab.