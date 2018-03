Kritik an Wohngebäudeversicherungen: Verband wehrt sich

Verbraucherschützer sehen Hausbesitzer nicht genug gegen Hochwasserschäden abgesichert. Der Grund ist nach ihrer Ansicht das Angebot der Versicherer. Deren Dachverband wehrt sich nun.

Flutschutzwall in Koblenz.

Foto: Thomas Frey/Archiv – dpa

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat eine Studie der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu Versicherungsmöglichkeiten von Hochwasserschäden kritisiert. Die Studie sei erkennbar darauf ausgerichtet, das Versicherungsangebot viel geringer und schlechter erscheinen zu lassen, als es tatsächlich sei, teilte der GDV am Mittwoch in Berlin mit. Die Verbraucherzentrale (VZ) Rheinland-Pfalz hatte kritisiert, dass Hochwasserschäden in Wohngebäudeversicherungen meist nicht oder nur unter einer hohen Selbstbeteiligung automatisch mitversichert seien.

Der VZ sind nach einer eigenen Umfrage unter 52 Versicherern nur drei Unternehmen bekannt, die Schäden durch Hochwasser und Starkregen in Risikogebieten automatisch und ohne Selbstbeteiligung mitversichern. „Das Ergebnis ist enttäuschend“, erklärte Versicherungsreferent Michael Wortberg. Unter den 52 angeschriebenen Versicherern, die alle in Rheinland-Pfalz Policen anbieten, haben nach VZ-Angaben über 20 gar keine oder unverständliche Antworten gegeben beziehungsweise eine Antwort ausdrücklich verweigert.

Die Verbraucherzentrale wollte wissen, ob in Gebäudeversicherungen automatisch Schutz vor Starkregen- und Hochwasserschäden enthalten seien. Sie fordert, eine Pflichtversicherung einzuführen. Diese gebe es zum Beispiel in der Schweiz, wo sie gut funktioniere.

Der GDV kritisierte, dass sich die Verbraucherzentrale in ihrer Studie nur für ein Versicherungsverfahren interessiert habe, bei dem der „entsprechende Baustein vorgedruckt auf dem Antragsformular“ stehe. Aber es gebe daneben intensive Beratung, Information und eine individuelle Risikoprüfung mit passenden Lösungen, besonders in der höchsten Risikozone.

In Rheinland-Pfalz sind nach VZ-Angaben in den vergangenen Jahren sogar Regionen von Überschwemmungen heimgesucht worden, die nicht als Risikogebiete galten. Viele Hauseigentümer hätten für die entstandenen Schäden komplett selbst aufkommen müssen. Einen Selbstbehalt könne sich nicht jeder leisten. Diese liege je nach Lage des Gebäudes bei bis zu 10 000 Euro.