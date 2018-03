Kritik an der Verkehrsinfrastruktur im Saarland ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch im kleinsten Flächenland zu Ohren gekommen. Die Mitarbeiter des Keramikherstellers Villeroy & Boch beklagten in einer Gesprächsrunde mit dem Staatsoberhaupt an ihrem Firmensitz in Mettlach am Mittwoch auch ein mangelndes Freizeitangebot abseits der Zentren. Deswegen sei es gut, dass die nächste Bundesregierung den Stadt-Land-Unterschied abbauen wolle, sagte Steinmeier. Es gehe um ärztliche Versorgung, Einkaufs-, Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten, deswegen sei das eine Aufgabe aller Ministerien, nicht nur des Heimatministeriums.

Steinmeier wollte sich bei seiner Deutschlandtournee ein Bild genau dieser Arbeits- und Lebenssituationen vor Ort machen, erklärte eine Sprecherin. Es sei ein „vielfältiger Besuch“ im Saarland gewesen, fügte Steinmeier an. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.