Krisensitzung des Landtags zum Nürburgring – Ecclestone will helfen

Aus unserem Archiv

Mainz/Budapest (dpa/lrs) – Oft hat der rheinland-pfälzische Regierungschef Kurt Beck (SPD) betont, der Ausbau des Nürburgrings belaste die Steuerzahler nicht – doch nun steht die Besitzgesellschaft vor der Pleite. Es drohen dreistellige Millionenverluste zulasten des klammen Landeshaushalts. Geld, das sonst etwa für Schulen und Straßen verwendet werden könnte. Die Landtagsabgeordneten müssen daher am Mittwoch (1.8.) mitten in den Sommerferien zu einer Sondersitzung in Mainz anreisen.