Kricheldorf übernimmt Saarbrücker Dozentur für Dramatik

Saarbrücken (dpa/lrs) – Dramatikerin Rebekka Kricheldorf (44) wird mit der diesjährigen Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik an der Universität des Saarlandes ausgezeichnet. Dies geschehe in Anerkennung ihres literarischen Werkes, sagte der Studiendirektor im Hochschuldienst in der Germanistik an der Uni, Johannes Birgfeld, am Mittwoch. Kricheldorf werde im Juni und im Juli drei Vorträge halten. Mit der Dozentur sei ein Honorar von 5000 Euro verbunden. Vor Kricheldorf wurden unter anderem Roland Schimmelpfennig, Kathrin Röggla, Albert Ostermaier und She She Pop mit der Dozentur geehrt.

Die Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik wolle eine möglichst große Vielfalt des Gegenwartstheaters abbilden. Kricheldorf sei eine Vertreterin des „grotesk-komischen Faches: Das hatten wir bisher noch gar nicht“, sagte Birgfeld. Kricheldorf ...

