Kramp-Karrenbauer wird 50 – Gratulation aus dem Nachbarland

Aus unserem Archiv

Mainz

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer feiert an diesem Donnerstag ihren 50. Geburtstag – und hat volles Programm. Nach einem Empfang in der Saarbrücker Staatskanzlei mit allen Mitarbeitern ist ein Platzkonzert vom Polizei-Musikkorps geplant. Aus dem Nachbarland kamen am Mittwoch schon Glückwünsche: Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) gratulierte der CDU-Politikerin und lobte das Miteinander. «Wir pflegen einen sehr guten nachbarschaftlichen Kontakt.» Und damit auch die Frage nach Fusion oder nicht beantwortet ist, ergänzte Beck: «Ohne dass dabei die Eigenständigkeit der Länder verloren geht.»