Kramp-Karrenbauer: Vor uns liegen spannende Jahre

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Bürger des Landes auf neue Herausforderungen eingestimmt. „Die nächsten Jahre, die vor uns liegen, werden mit die spannendsten, die herausforderndsten, aber werden auch mit die schwierigsten für dieses Land sein“, sagte sie am Mittwochabend in Saarbrücken beim Neujahrsempfang der Landesregierung vor rund 1800 geladenen Gästen.

Zwar habe das Land durch den geänderten Länderfinanzausgleich einen großen Erfolg und finanziellen Spielraum für die nächsten Jahre erreicht. Das bedeute aber nicht, dass man sich „auf diesem Erfolg ausruhen“ könne. Der enge Zusammenhalt im Saarland „bedeutet, wenn es schwierig wird, sich unterzuhaken und zusammenzustehen“. Man dürfe sich aber nicht unterhaken, um andere fernzuhalten oder neue Entwicklungen zu verhindern, sondern solle „gemeinsam auch in einer Solidarität die anstehenden Aufgaben anpacken“. Kramp-Karrenbauer warnte davor, sich „mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufriedenzugeben, weil wir uns mit uns und in uns so wohlfühlen“. Ein „konstruktiver Diskurs“ sei nötig. Man müsse auch diskutieren, „ob wir bereit sind, an der einen oder anderen Stelle etwas wegzulassen“, um Probleme zu lösen.