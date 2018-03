Kramp-Karrenbauer: Verlust des Finanzministeriums tut weh

Aus unserem Archiv

Berlin

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Verlust des wichtigen Bundesfinanzministeriums für ihre Partei in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD bedauert. „Das tut uns weh. Das ist unzweifelhaft so. Wir hätten das Finanzressort gern behalten“, sagte die CDU-Landesvorsitzende am Mittwochabend im ZDF. Die CDU habe dafür nach vielen Jahrzehnten wieder das Wirtschaftsressort erhalten. „Und das Innenressort wissen wir bei der CSU und bei Horst Seehofer in guten Händen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Bei ihren Koalitionsverhandlungen hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, dass das Finanzressort an die Sozialdemokraten geht.